Disegno contro la guerra. Un ‘Poster per la Pace’ realizzato dagli studenti

In classe a scuola di ‘Pace’ per raccontare con l’arte del disegno che il mondo non ha bisogno delle guerre. In un momento storico in cui l’umanità a più che mai necessità di una serena convivenza. Successo per il ‘Poster per la Pace’. Centinaia di alunni delle Scuole Medie della Valdelsa hanno aderito alla realizzazione dell’elaborato grafico dedicato al tema ‘Pace senza limiti’, anno scolastico 2024/2025. Iniziativa ultra ventennale, promossa nel mondo dal Lions International. Localmente dal Lions Club Valdelsa, grazie al suo Presidente, Silvano Becattelli e all’apporto di Meris Mezzedimi, referente del Club per l’organizzazione. "Per essere realizzabile e non solo potenziale – spiegano dal Lions - la pace deve diventare una nostra priorità. Quest’anno stiamo chiedendo ai giovani studenti di realizzare un poster che rappresenta un mondo in cui la solidarietà è infinita e la pace non ha limiti".

Le cerimonie di premiazione si sono svolte all’Istituto Comprensivo 2 "Leonardo da Vinci" e all’1 "Costantino Marmocchi" di Poggibonsi, al Comprensivo 1 "Antonio Salvetti" e al 2 "Arnolfo di Cambio" di Colle di Val D’Elsa e nella Sala Dante a San Gimignano. Alla presenza delle autorità locali. "La disponibilità dei Dirigenti Scolastici, la professionalità dei docenti di Arte e Immagine e l’entusiasmo degli allievi – spiegano Silvano Becattelli e Meris Mezzedimi - ha fatto sì che i disegni fossero tutti di buon livello e non è stato facile individuare quelli da premiare".

Ecco i vincitori. Per l’Arnolfo di Cambio di Colle, la vincitrice è Elsa Malandrini (classe III D), attesti di merito a Azzurra Belli (III K), Bianca Giovani (III D) e Rebecca Piazzini (III B). Alla Salvetti di Colle, alunno vincitore, Jacopo Guarino (II G), attestati a Aminata Mbengue (II A), Joel Rejmon (III G), Lucrezia Piermattei (I A). Alla Da Vinci di Poggibonsi, alunna vincitrice, Elisa Cucini (III A), attestati a Viola Maccari (III E) e Adele Tinacci (II B). Alla Marmocchi, primo premio a Cloe Corsi (II D), attestati a Tommaso Zuppella (I B) ed Elisa Capezzuoli (II D). All’Istituto Comprensivo di San Gimignano, alunna vincitrice, Livia Baldini (II A), attestati a Alessandro Bernabè (II A) e ad Alessia Martini (II A).

Fabrizio Calabrese