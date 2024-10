’Discipline(s) educational Kids’. Il Politeama parla alle scuole

Quando il teatro per famiglie incontra la scuola e nasce ‘Discipline(s) Kids’. La rassegna che al Teatro Politeama di Poggibonsi, anche per l’edizione 2024, promette un pieno di spettacoli teatrali che si rivolgono al pubblico di studenti da 3 a 14 anni delle scuole dell’obbligo locali. Dal 15 ottobre al 17 dicembre saranno otto i titoli in cartellone, con in tutto 18 repliche. L’offerta degli spettacoli è differenziata secondo l’età e destinata sia alle scuole dell’infanzia, alle primarie fino alle medie inferiori. La rassegna, che fa parte del più ampio progetto annuale Discipline(s) di Fondazione Elsa/Teatro Politeama, progetto sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Comune di Poggibonsi, nasce dall’unione di due storiche Rassegne per ragazzi, Teatro a Merenda Scuole, promossa dall’Associazione culturale Timbre con la direzione artistica di Luca Losi, e Ombre d’Inverno delle Associazioni Staccia Buratta/Amici di Staggia/Festival delle Ombre con la direzione artistica di Marcella Fragapane. Si parte martedì 15 ottobre alle 10.30 e mercoledì 16 (repliche 9.15 e 10.45) in Sala Set con "Sybilla Tales" di Zaches Teatro per bambine e bambini da 7 anni in su. Sono previste tre repliche con un massimo di 60 ciascuna. Il 6 novembre Luci Ferrigne presenta "La soffitta di Chopin" (8 - 12 anni). Due le repliche: una alle 9 l’altra alle 11, per massimo 60 spettatori ciascuna. Il 7 novembre alle 10 si terrà un unico spettacolo di "Pesce Gaetano" di Giallo Mare minimal teatro (3 - 8 anni). Il 22 novembre la Factory compagnia transadriatica propone due repliche (alle 9 e 11) del "Brutto Anatroccolo", da 6 a 14 anni. Il 29 novembre in scena "Prendere il volo" di Rebelot, da 3 a 6 anni, due repliche per un massimo di 150 spettatori ciascuna, alle 9 e 11. Il 3 e 4 dicembre Roberto Abbiati presenta "Lupi", 8-10 anni. Quattro repliche: 9.30 e 10.45 di entrambe le mattine, con un massimo di 50 spettatori ciascuna. Il 13 dicembre è in programma "Poco più in là" di Teatro Giocovita, da 3 a 7 anni, alle 9.15 e 11. Chiusura il 17 dicembre, con "La favola di Peter che scoprì il peso dell’ombra" di Principio Attivo, da 9 anni, alle 9 e alle 11.

Per informazioni: 0577983067 interno 3. Il calendario offre un’importante offerta di spettacoli scelti sia per il riconosciuto valore artistico che per la capacità di offrire spunti didattici e momenti di crescita al pubblico più giovane. ‘Discipline(s) Kids’ è in collaborazione con il Comune e gli Istituti didattici Comprensivo 1 e 2 e con le scuole comunali.

Fabrizio Calabrese