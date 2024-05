Direttore Asp. Scatta l’esposto. Altri commissari

Cambia la commissione chiamata a giudicare le candidature presentate da undici candidati partecipanti al bando per il nuovo direttore di Asp Città di Siena. Il motivo? Uno dei candidati avrebbe presentato un esposto alla procura della Repubblica di Siena, contestando il ruolo del presidente della commissione stessa. In altre parole, paventando un’ipotesi di incompatibilità. Di qui la decisione del presidente di dimettersi in modo da consentire di procedere all’individuazione dei nuovi commissari. La ratifica dei nomi è attesa per la giornata di domani: è infatti prevista una riunione del Consiglio d’amministrazione di Asp, che attende da tempo di avere un direttore. La scadenza per la presentazione delle candidature era lo scorso 20 settembre: sono trascorsi dunque otto mesi senza che si sia proceduto all’analisi dei curricola. In questo arco di tempo sembra tuttavia che siano stati definiti i criteri per individuare il profilo più adatto al ruolo. Il caso era stato anche oggetto di un’interrogazione in Consiglio comunale presentata da Alessandro Masi, consigliere del Pd. L’assessore Enrico Tucci aveva risposto: "La struttura, grazie a un particolare impegno sia del Cda che del personale tutto, ha supplito senza apparenti particolari sofferenze alla carenza più che annuale di una figura strategica, ma si conviene che tale situazione non potesse ulteriormente essere dilazionata e che la presenza di un direttore è

essenziale in una Azienda che presta assistenza quotidiana di elevata qualità ad oltre trecento persone".

C.B.