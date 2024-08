Palio Siena 2024, oggi la carriera dell’Assunta dopo il rinvio per pioggia. La diretta del 17 agosto

Siena, 17 agosto 2024 - C'è stata incertezza fino all'ultimo, ma il meteo oggi sembra essere clemente. Dopo il rinvio di ieri per pioggia, oggi è finalmente il giorno del Palio. In piazza del Campo a Siena è tutto pronto per la carriera dell'Assunta 2024. Le dieci contrade si contendono il drappellone realizzato dall'artista Riccardo Guasco. Segui qui la diretta con tutti gli aggiornamenti:

15:38 A che ora inizia la diretta in tv Il Palio sarà trasmesso in diretta tv su La 7 a partire dalle ore 18:40. Non essendoci il Corteo Storico, si attende l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà. Poi l'inizio della Carriera. 15:31 Meteo, resta alta l'attenzione Al momento le condizioni meteo non destano preoccupazione, ma l'attenzione resta alta. La carriera è in programma alle ore 19, il Corteo Storico non sfilerà oggi.