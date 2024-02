Dieci nuove postazioni salvavita con defibrillatore alle Scotte

Dieci nuove postazioni salvavita con defibrillatore all’ospedale Le Scotte: i lavori di allestimento si sono conclusi e le postazioni sono tutte operative. "In relazione agli step di implementazione del servizio di emergenza intraospedaliera – spiega il dottor Egidio Mastrocinque, medico anestesista rianimatore referente del servizio -, in attuazione delle Linee regionali di indirizzo, sono state potenziate in ospedale le postazioni di emergenza negli ambienti non presidiati da personale sanitario. Questo potenziamento consente un’attivazione ancora più rapida da parte di operatori, visitatori o qualunque utente, del servizio aziendale di Emergenza Intraospedaliera, che si attiva con numero interno dedicato".

Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione tra direzione sanitaria, servizio di emergenza della Anestesia Rianimazione DEA, traumi ed Insufficienza d’organo, servizio di prevenzione e protezione, ufficio mobility, Innovazione, Dipartimento tecnico e Unità Tecnologie sanitarie di Estar.

"Le postazioni - aggiunge la direttrice sanitaria Maria De Marco - sono ben individuabili perché strutturate con segnaletica dedicata, sono dotate sia di impianto di chiamata diretta al numero interno dedicato che di defibrillatore. Sono state collocate in aree di maggior afflusso di utenti, operatori e visitatori, e in aree in cui non sono a disposizione telefoni o personale sanitario a cui rivolgersi".

Le installazioni delle postazioni attivate sono le seguenti: postazione 1 all’ingresso bar/mensa; postazione 2 al centro didattico; postazione 3 all’ingresso mensa dipendenti; postazione 4 nell’area prospicente accesso spogliatoio dipendenti-garage del lotto DEA; postazione 5 nell’area prospicente accesso spogliatoio dipendenti del lotto 2, piano -4; postazione 6 nell’area farmacia/anatomia patologica/medicina legale/obitorio; postazione 7 nell’area prospicente accesso spogliatoio dipendenti del lotto 1, piano -3; postazione 8 al centro direzionale; postazione 9 e 10 già attive dal 2021 nel tunnel di ingresso.