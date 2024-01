"Dieci milioni per creare un polo culturale"

"A giugno verrà firmato il protocollo d’intesa con la Regione per la riqualificazione della Fortezza". Parola dell’assessore comunale ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini (foto), che spiega: "Il Comune di Siena ha ottenuto un finanziamento regionale (Fers, Fondo europeo di sviluppo regionale 2021/2027) da 10 milioni di euro. Il progetto presentato prevede, in particolare, la rifunzionalizzazione di percorsi, spazi pubblici, aree verdi, oltre che il riuso e la riorganizzazione di edifici e spazi urbani sottoutilizzati, a partire dai manufatti della Fortezza Medicea e dal Complesso di San Marco. Una ’rigenerazione’ con funzioni culturali, sociali, turistiche e abitative di qualità, nell’ottica di favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo".

E ancora: "Si sono svolti numerosi incontri a Palazzo Patrizi tra Comune, cittadini, associazioni e Contrade per raccogliere idee e proposte – continua Bianchini –. Sono previsti sistematizzazione, valorizzazione e potenziamento delle infrastrutture verdi urbane, del sistema di spazi verdi esistenti sul percorso della cinta muraria (Parco delle Mura). Inoltre l’amministrazione comunale punta alla ricomposizione dei margini urbani, l’incremento delle connessioni tra centro urbano storico e aree verdi urbane, agricole e periferiche (con riferimento al Parco delle Mura e Parco del Buongoverno) e al potenziamento dell’offerta di nuove funzioni aggregative nella Fortezza Medicea". Bianchini conclude: "Si tratta di importanti interventi strutturali che daranno nuova vita a uno spazio come la Fortezza, che si trova nel cuore della città".

C.B.