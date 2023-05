’Diciannove’, set in Fontebranda I posti per le ztl

In occasione delle riprese di ‘Diciannove’, il film prodotto dalla Frenesy di Luca Guadagnino e girato a Siena, sono stati disposti alcuni divieti di sosta temporanei. Per recuperare i posti auto necessari, da ieri fino a mercoledì 7 giugno, i veicoli con permesso residente del settore Ztl numero 4 Fontebranda possono parcheggiare gratuitamente, con obbligo di esposizione del permesso e pagamento mensile della sosta, nel parcheggio Stadio-Fortezza.

Prima di uscire dal parcheggio, è necessario andare alle casse automatiche e fare vedere tramite telecamera il permesso Ztl in regola per annullare il biglietto di pagamento sosta parcheggio Stadio-Fortezza. È vietato sostare nel parcheggio con più veicoli contemporaneamente, sostare con un’auto nel parcheggio in struttura e mettere il permesso sulla seconda auto per entrare o sostare in Ztl. Il film, che narra le vicende di un giovane studente siciliano nel pieno del passaggio dalla facoltà di Economia di Londra allo studio di Lettere a Siena, vede come produttore esecutivo l’argentina Agustina Costa

A.T.