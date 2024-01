Dg dell’ Ateneo lunedì il nome. Sarà un esterno

Non resterà ancora a lungo vacante l’incarico di direttore generale dell’Università di Siena. Risale al 20 dicembre la pubblicazione dell’avviso per il conferimento dell’incarico di dg dell’Università. Il bando, dopo aver subito una proroga, è scaduto il 22 gennaio. L’attuale direttore generale Emanuele Fidora resterà ancora fino a fine mese, ma dopo dovrà recarsi a Roma per dedicarsi al suo nuovo incarico al ministero. La selezione delle candidature da presentare al rettore per sostituire Fidora è stata fatta da una commissione composta da esperti di gestione, organizzazione e amministrazione. Il rettore Roberto Di Pietra ha ritenuto utile sottoporre a un colloquio i candidati individuati. I colloqui si stanno svolgendo in questi giorni, e la scelta definitiva del nuovo direttore generale dovrebbe avvenire entro lunedì.

Nella mente del rettore dell’Università si è già profilata una short list di possibili nomi, ma i colloqui continuano. Secondo indiscrezioni il nuovo direttore generale sarà una figura esterna all’Università, proveniente da un altro ateneo. E in questo caso ci sarebbe anche da considerare la possibilità che il nuovo dg non riesca ad insediarsi immediatamente, e che ci sia necessità quindi di una figura ad interim facente funzioni del direttore generale. Va anche ricordato che nel caso in cui nessuno risulti idoneo a ricoprire l’incarico, il rettore comunque ha la possibilità di scegliere di indire un nuovo avviso o adottare una diversa procedura di reclutamento. Anche in questo caso, nell’immediato si ricorrerebbe ad una figura nominata internamente che svolgerà le funzioni di direttore generale fino ad una nomina e all’effettivo insediamento del nuovo dg.

Eleonora Rosi