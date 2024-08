Decoro, le nuove regole. Il Comune: "Necessario adeguare le normative". La contrarietà del Pd

Siena, 5 agosto 2024 – Per l’assessore alla sicurezza e Polizia municipale, Enrico Tucci, il provvedimento era necessario per garantire "maggiore attenzione al decoro e alle norme di convivenza sociale in città, anche in base al nuovo concetto di sicurezza urbana contenuto nelle normative del 2017". Per l’opposizione, vedi Gabriella Piccinni del Pd, "tra sedersi su uno scalino o in una piazza e bivaccare negli spazi di tutti c’è una bella differenza", come a dire che il regolamento generalizza e non garantisce il rispetto anche di normali e non offensive abitudini.

Tra i punti più criticati, c’è infatti l’espressa indicazione del divieto "in tutto il perimetro del centro storico di sedersi o sdraiarsi a terra sui gradini delle chiese e sugli altri edifici monumentali", così come il divieto di "consumare alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici", con piazza del Campo esempio che viene in mente a tutti. O ancora la sanzioni per chi depositerà le "biciclette al di fuori delle apposite rastrelliere" (ce ne sono a sufficienza e nei posti giusti, in una città diventata mèta mondiale del cicloturismo?).

E si potrebbe andare avanti, con un tema di fondo, già sollevato in consiglio e ora anche dai sindacati. L’assessore Tucci e il comandante Alfredo Zanchi hanno annunciato otto assunzioni entro i primi mesi del prossimo anno: due nel 2024 tramite procedure di mobilità, sei per concorso all’inizio del 2025. In consiglio le opposizioni avevano osservato: ci sarà il personale adeguato per effettuare tutti i controlli previsti dal regolamento.

Ora i comparti funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil si uniscono all’osservazione, in un nota inviata a Palazzo pubblico: "Nonostante le previsioni dei piani dei fabbisogni occupazionali per il prossimo biennio, servirà un serio approfondimento per affrontare il tema dei servizi aggiuntivi che il personale della polizia locale di Siena è chiamato spesso da svolgere in mancanza di adeguate risorse da destinare a servizi di particolare rilevanza".

Per le organizzazioni sindacali, in fase di stesura del regolamento, "sarebbe stato utile un percorso di coinvolgimento ’tecnico’ tra l’amministrazione e il personale della polizia locale, che sarà chiamato ad applicare nella pratica il regolamento, se non altro per avere una nozione di conoscenza dello stesso prima di apprenderlo dagli organi di stampa e fornire un contributo operativo su alcuni aspetti legati al documento".