David Rossi, dieci anni dalla morte. Lo striscione a Siena: “Ancora senza verità”

Siena, 6 marzo 2023 – Un centinaio di persone in piazza Salimbeni a Siena, di fronte alla sede centrale di banca Mps, ha partecipato alla commemorazione di David Rossi nel decennale della sua morte. L'iniziativa è stata promossa dai familiari.

C'erano le scritte «10 anni senza» e «Verità per David» su due striscioni, posti l'uno accanto all'altro, e issati proprio di fronte all'edificio di Rocca Salimbeni.

Non è stato fatto nessun minuto di silenzio «perché subiamo il silenzio da 10 anni», ha spiegato Carolina Orlandi. «È faticoso per noi chiedere giustizia e verità, affrontando tutto ciò, parlando ancora di ematomi e ferite: la giustizia non ha mai aperto un fascicolo per omicidio», ha aggiunto Orlandi ricordando con voce emozionata il capo comunicazione di Mps.

«È inaccettabile che siano passati 10 anni e che tutto questo tempo non sia servito ad avere risposte alle domande che abbiamo formulato», ha detto Antonella Tognazzi, vedova di

David Rossi, parlando con i giornalisti.

«Mi aspetto che la nuova commissione parlamentare d'inchiesta prosegua nel magistrale lavoro fatto da quella precedente», ha aggiunto Tognazzi di fronte all'ipotesi della nascita di una nuova commissione parlamentare sulla vicenda.

Il ricordo è durato circa un'ora, si sono soffermati dei passanti che hanno appreso così dell'iniziativa, è intervenuta Carolina Orlandi parlando di David Rossi ai presenti. Diversamente da quanto annunciato in precedenza, poi è stato deciso di rinunciare a proseguire il ricordo nel vicolo di Monte Pio dove David Rossi precipitò morendo la sera del 6 marzo 2013.