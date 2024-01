Dante Malatesta, mitico proprietario di Arianna

Quanti personaggi arriveranno al palio in questo 2024? Magari qualche nuovo allevatore, sulla scia dei grandi nomi. Oggi vogliamo ricordare Dante Malatesta, che la città ha conosciuto anche come proprietario di una ditta di elettricità, capace di lavorare anche per le feste delle stesse Contrade. Malatesta è ricordato soprattutto per essere stato il proprietario della splendida Arianna, vincitrice di due carriere nel 1964 nel Drago e nel successivo con la Selva. Probabilmente il suo esordio da proprietario è alla metà degli anni cinquanta con Rondinella, cavallo in comproprietà con Celli, per poi portare in piazza diversi soggetti. Alla tratta dell’agosto del 1959, tanto per fare un esempio, ben tre soggetti sono presentati da Malatesta: Gavottina, Rosella e Velka. Oltre a Maseda, come non ricordare Gabria, uno di quei soggetti sempre scelti per la loro massima affidabilità più che per la potenza, cavalla generosa e sempre scattante, che per due giri se l batteva con tutti. Malatesta va ricordato e con lui una folta schiera di illuminati contradaioli pronti a rendere più numeroso il gruppo dei cavalli presentati alla tratta che, è bene ricordarlo, talvolta non arrivavano al numero di quindici.

Massimo Biliorsi