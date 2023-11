Dal 10 riparte il tour di Riccardo Vannetti

Prenderà il via il 10 novembre, la seconda fase del tour elettorale di Riccardo Vannetti - candidato sindaco di Colle per Pd, Sinistra per Colle e una parte di Colle in Comune alle elezioni comunali della primavera 2024 -con un fitto calendario di ben cinque incontri in otto giorni in quartieri e frazioni della città. Il primo appuntamento è in agenda alle 18 alla parrocchia di San Giovanni Bosco in Campolungo, seguito il 13 alle 21.15 da quello al circolo Arci del quartiere L’Agrestone, recupero dopo il rinvio dello scorso ottobre; i tre incontri successivi sono in programma il 15 novembre alle 21.15 al circolo ricreativo della frazione Quartaia, il 16 alla stessa ora al circolo Il Torrione, a Colle alta, ed il 18 alle 16.30 all’aperto nel giardino pubblico di piazza Martiri di Montemaggio.