Da Ferrari a Wonka, i film di Natale. Le pellicole più gettonate al cinema

Natale al cinema con parenti e amici. Una tradizione e una buona abitudine che in tanti ogni anno amano replicare alla ricerca del film preferito. E l’offerta, tra generi per tutti i gusti, non manca sicuramente, dal Politeama e il Garibaldi di Poggibonsi in Valdelsa, fino alle multisala Clev Village di Chiusi e Uci cinema di Sinalunga nella parte sud della provincia di Siena. In un panorama nazionale e internazionale dove le proposte per grandi, piccini e famiglie sono davvero tante. La programmazione delle pellicole di Natale andrà fino al 26, anche 27 dicembre.

Ecco una carrellata di ciò che si potrà trovare sotto l’albero. ’Ferrari’, il film diretto da Michael Mann, ambientato nell’estate del 1957 che racconta il periodo di profonda crisi vissuto dall’ex pilota Enzo Ferrari (Adam Driver), dopo che la bancarotta ha fatto capitolare l’azienda fondata da lui e sua moglie Laura (Penélope Cruz) soltanto dieci anni prima. Tutto made in Italy è ’Adagio’ del regista Stefano Sollima. Thriller con un cast d’eccezione: Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini, Emilio Franchini. Manuel ha sedici anni e cerca di godersi la vita come può, mentre si prende cura dell’anziano padre. Vittima di un ricatto, va a una festa per scattare alcune foto a un misterioso individuo.

Per il genere fantasy, dove troviamo anche avventura e azione, c’è ’Aquaman e il regno perduto’ di James Wan. Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Il cinema di animazione made in Usa sarà presente con ’Wish’ di Chris Buck, Fawn Veerasunthorn. La brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica.

La commedia italiana ci sarà con ’Santocielo’ di Francesco Amato, con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Barbara Ronchi, Maria Chiara Giannetta. Da segnalare che il 30 dicembre, a 40 anni dall’uscita, solo per un giorno torna nelle sale in versione restaurata e rimasterizzata ’Vacanze di Natale’, la commedia cult di Natale firmata da Carlo Vanzina. Per gli amanti del musical/avventura ci sarà ’Wonka’ di Paul King. Il giovane Willy Wonka arriva in città con pochi denari e una tavoletta di cioccolata nel cilindro. Per le famiglie da non perdere ’Prendi il volo’ di Benjamin Renner che riunisce animazione, commedia e avventura. La famiglia Mallard è intrappolata nella sua routine.

Fabrizio Calabrese