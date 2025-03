Da Abbadia alla vetta del mondo. Taliani campione di Tennis over 40

Campione del Mondo di Tennis "Over 40" a squadre. L’ambìto titolo lo ha conquistato Andrea Taliani, nato e cresciuto ad Abbadia San Salvatore, nei Mondiali che si sono svolti a Manavgat (Turchia). Un grande successo, suo e della squadra, se si considera che hanno preso parte tennisti "Over 40" di venti nazioni diverse.

"Mi sono sentito onorato – dice il campione – quando ho ricevuto la convocazione dalla Federazione Italiana Tennis. Facile immaginare cosa posso provare avendo conquistato la medaglia d’oro. Una grande esperienza – aggiunge – che premia la passione che ho per questa disciplina sportiva. Sono partito fiducioso, convinto di far bene ma non credevo di poter vincere. Dopo aver superato il girone di qualificazione (incontri singoli e in doppio), abbiamo preso fiducia, superando il Portogallo nei quarti di finale, l’Olanda in semifinale e la Gran Bretagna in finale". Andrea ha dato il suo valido contributo portando preziosi punti con i successi nei singoli. Il neo campione è giocatore assai conosciuto nel vari circoli tennis della provincia. Diverse maglie perché Andrea ha lavorato e risieduto in diverse località. "Quest’anno – dice – sono tesserato per il Circolo Tennis Siena dove alla fine del prossimo mese di aprile giocheremo il campionato di serie B. Sono stato, anche, tesserato, per molti molti anni, con il Circolo Tunisi Poggibonsi e per due anni anche con il ’Giotto’ di Arezzo, dove ho disputato il campionato di serie A. Anche se, per motivi di lavoro, ho sempre giocato per squadre fuori da Abbadia, dal paese dove sono nato e cresciuto. Dove resto legatissimo e dove – aggiunge – ho iniziato a giocare, grazie alla passione trasmessa ida babbo Rino. Qui torno sempre con molto affetto e dove mi fanno sentire a casa".

Nel medagliere di Andrea, che oggi gestisce la farmacia di Volterra, ci sono molti successi nei vari tornei svoltisi in ogni parte d’Italia. E’ stato campione italiano "Over" per ben tre volte e vice per due. L’amore per il tennis, l’amore per la sua professione e, ovviamente, per la famiglia. Andrea è sposato ha due figli, un maschio e una femmina, ai quali, è facile immaginarlo, cercherà di trasmettere la sua passione con la speranza di vederli primeggiare nel suo stesso sport.