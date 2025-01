Customer care. Nel 2024 gestite più di 220mila richieste

Sono quasi 221mila le richieste gestite dal customer care di Sei Toscana nel 2024, dalla prenotazione per il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti alla richiesta informazioni sui diversi servizi svolti dal gestore, fino alle segnalazioni. In totale le richieste complessive gestite tramite il numero verde e il portale internet sono state 220.960: di queste, 165mila sono servite ai cittadini per prenotare il ritiro a domicilio di ingombranti, sfalci e potature; poco più di 22.500 le segnalazioni e quasi 33mila le richieste di informazione sui servizi. Sul sito sono state registrate circa 710.000 sessioni (+40mila rispetto al 2023), con quasi 389mila utenti e 1,7 milioni di pagine visitate. Nella provincia di Siena sono state 56.025 le richieste gestite dal customer care: 43.558 per prenotazione ritiro ingombranti a domicilio; 6.763 richieste informazioni e 7.704 segnalazioni.