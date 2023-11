’Cuore di maglia’ porta regalini ai piccoli della Tin

Prosegue la collaborazione tra l’Associazione Cuore di Maglia, attiva in circa 90 ospedali italiani, e l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Una delegazione di Cuore di Maglia è tornata a far visita al policlinico Santa Maria alle Scotte e ha donato preziosi manufatti destinati ai piccoli ricoverati in Terapia intensiva neonatale, sia in concomitanza di Halloween sia in vista della Giornata Mondiale della Prematurità, che si celebra il 17 novembre. Ad accogliere la donazione la direttrice Tin, Barbara Tomasini e le infermiere Barbara Tecce e Caterina Alfieri; a rappresentare Cuore di Maglia, Egle Porretti, Maida Paganini e Agnese Magini.