Crolla muro di 12 metri. Accesso in casa dai garage

Colpo di coda del maltempo. Ma l’emergenza dopo le abbondanti piogge (nella foto in basso l’alluvione a Sovicille), anche a Siena, sembra allontanarsi. Almeno per le prossime ore. Durante la notte ci sono stati ieri interventi dei vigili del fuoco sulla Siena-Firenze per alberi caduti sulla carreggiata, rimossi senza conseguenze. Piccoli interventi per allagamenti anche a Poggibonsi e in Valdichiana.

L’attenzione dei vigili del fuoco si è concentrata sempre nel comune di Castelnuovo Berardenga dove sono stati in contatto con alcune famiglie che avrebbero potuto trovarsi in difficoltà in caso di un nuovo innalzamento del livello dei corsi d’acqua. Molto apprezzato l’interessamento dei pompieri di cui però, fortunatamente, non c’è stato necessità d’intervento.

Dove invece si è verificato un cedimento importante, con forte probabilità collegato alle intense precipitazioni delle ultime ore, è stato a Castelnuovo dell’Abate,

nel comune di Montalcino.

Alle 16.25 è arrivata una richiesta di intervento urgente ai pompieri perché aveva ceduto un muro di contenimento. La squadra del distaccamento ilcinese si è recata subito sul posto. Fortunatamente non è stata presa alcuna macchina, visto che è attiguo all’accesso principale ad una palazzina dove abitano quattro nuclei familiari. Nessuno è rimasto ferito o colpito.

Il muro era lungo circa 25 metri, di cui dodici sono venuti giù. Di conseguenza è stato inibito e transennato questo accesso in attesa di interventi ma le persone che abitano qui possono entrare lo stesso in casa dal retro, dal lato garage.

Sono rientrati anche i livelli dei fiumi un po’ in tutta la provincia, in particolare in Valdelsa dove era nuovamente esondato l’Elsa e si erano gonfiati anche i torrenti.