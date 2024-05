Croce Rossa, sede a Monastero

Alla fine il presidente della Croce Rossa di Siena, Enrico Petrini, c’è riuscito a dare all’associazione una bellissima sede in strada di Monastero, a Costafabbri. "L’ex scuola ora diventa il nostro punto di riferimento", spiega in un video che ha fatto il giro dei volontari e mostra il taglio del nastro. Anche se poi ci sarà probabilmente l’inaugurazione in grande stile. Sabato sxcorso comunque i consiglieri ed una rappresentanza dei volontari non hanno mancato all’evento segnato dal suono della sirena dell’ambulanza. Petrini è al termine del secondo mandato per cui dovrà lasciare il testimone al nuovo responsabile che potrà così implementare la sede, obiettivo raggiunto non senza grandi sacrifici.

Poi sabato sera tutti al teatro dei Rozzi dove è andato in scena uno spettacolo dedicato al fondatore della Croce Rossa, Henry Dunant, per la regia di Ettore Oldi, tratto dal testo vincitore del Premio Franco Molè 2016.