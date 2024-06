Croce rossa per i giovani. Diagnosi dell’epatite C . Parte campagna gratuita

Mentre a Gaza, o in Ucraina, aprono corridoi umanitari, allestiscono ospedali da campo, aiutano le popolazioni vittime della guerra, nel cuore della provincia italiana organizzano corsi per la disostruzione pediatrica, assistono le neo-mamme nel percorso dopo il parto, danno dimostrazioni di manovre per la rianimazione, addestrano cani per la ricerca di persone scomparse o ricoperte da macerie. Sembrano appartenere a mondi diversi, eppure rispondono tutti ai sette principi della Croce Rossa (primo tra tutti, umanità) e si riconoscono in questo simbolo, universalmente noto e rispettato. Sono i volontari che, a Montepulciano, appartengono ad un distaccamento dell’istituzione e che garantiscono una miriade di servizi che spaziano dalla sanità al sociale, dalla protezione civile alla collaborazione con i principali eventi del territorio. Senza bisogno di quote rosa, al vertice del distaccamento, da cinque anni c’è una donna, Stefania Trabalzini, che nel ’99, al centro civico di Montepulciano Stazione, frequentò il primo corso per unità cinofile e volontari e da allora non si è più allontanata dal gruppo, assumendo anzi sempre maggiori responsabilità. Oggi coordina, in collaborazione con altri consiglieri, ben centottanta volontari, tutti passati attraverso i vari corsi di formazione, e - mantenendo il suo lavoro dipendente - è un po’ manager e un po’ mamma. "Fino a quando l’ultimo mezzo non è rientrato in sede penso costantemente a chi è in giro e - ammette Stefania – li stresso anche un po’!". E evidentemente ha di che pensare, la Presidente, visto che la struttura conta tre autoambulanze, tre mezzi attrezzati per il trasporto di non deambulanti e due auto. A Valiano si trova invece il campo per l’addestramento dei cani che conta su dieci elementi, il gruppo più numeroso in Toscana. Gli uffici della Croce Rossa si trovano addossati al passaggio a livello di Montepulciano Stazione ma il suono del campanellino che annuncia il movimento delle sbarre è ampiamente superato dall’animazione che si vive nei saloni e ciò che colpisce è la presenza di giovani. Rientrano sorridenti e un po’ accaldati, reduci da un servizio, Giulio, che ha appena 20 anni e mostra orgoglioso la sua patente della Croce Rossa, indispensabile per condurre i mezzi più complessi, e Lavinia che ne ha 18. "Questi ragazzi sono la nostra forza - dice con orgoglio Trabalzini -, durante il covid furono loro a portare avanti la gestione dei test, con grandissimo scrupolo e senso di responsabilità: ne facemmo migliaia. Ora - prosegue la Presidente – vanno nelle scuole a fare informazione e tengono attivo lo sportello di informazioni per i cittadini (che è anche anti-violenza); sono affidate a loro le attività di prevenzione, attraverso screening e test: già partita una nuova campagna gratuita per la diagnosi dell’epatite C".

Diego Mancuso