Croce e delizia nella Via di Città: "E’ sicura, ma gli affitti sono alti. Qui resistono solo i franchising"

E’ una delle vie protagoniste el giorno del Palio, con il passaggio delle comparse che vanno verso la Prefettura. Una strada che fa parte della cosiddetta Y storica: Via di Città, da sempre rappresenta una delle arterie principali del cuore di Siena e collega punti nevralgici. Una via che negli ultimi anni, almeno per quanto riguarda i negozi, ha visto molti cambiamenti, a partire dai franchising che hanno aperto recentemente nella via. E’ un luogo pieno di storia che si anima spesso con le conferenze a Palazzo Patrizi o con i concerti organizzati all’Accademia musicale Chigiana. Una via ultimamente animata anche dagli eventi e dalla mostra di Palazzo delle Papesse, che è parte dell’immenso patrimonio artistico e culturale che Via di Città possiede. Una strada storica dunque dove più o meno il passaggio c’è ma - come altre zone della città - ha qualche problema di pulizia, ed è per questo che alcuni commercianti si lamentano. Una via piuttosto sicura anche per la vicinanza delle contrade e la frequentazione serali da parte degli avventori dei locali enogastronomici anche se, ci dicono, ogni tanto qualche problemino c’è stato.

"Non sempre è pulita, spesso a giro ci sono escrementi e cartacce buttate per terra - afferma Marco Tozzi proprietario dell’ononima tabaccheria - Inverno rigido per quanto riguarda gli affari? Sì, più del solito. Il passaggio è diminuito drasticamente negli ultimi anni, e per la feste natalizie non è migliorata la situazione con una pessima qualità dei clienti. Purtroppo Siena è una città sempre più morta, fortunatamente però sempre molto sicura. Peccato per i franchising che stanno abbassando notevolmente la qualità dei negozi storici".

Non si allontana molto da queste considerazioni anche Francesco Macianai proprietario del Bargello: "Secondo me è abbastanza pulita, ma si può fare sempre meglio, durante le ore diurne c’è sempre un buon passaggio". "Più che altro ormai si sono diversificate le stagioni; una in cui non c’è molto, e una turistica, una via di mezzo non esiste più - continua Francesco - qualcuno, anche tra i privati, dovrebbe fare qualcosa per aumentare l’attrattiva, anche i commercianti sono spenti. Ci consola il fatto che la città è sicura e da questo punto di vista si vive molto bene". Non le manda a dire, sul fronte del decoro e della pulizia, Giovanna Bartoli dell’Antica Drogheria Manganelli. "In sei anni di attività avrò visto la spazzatrice due volte - afferma Manganelli - più o meno comunque un po’ di flusso c’è sempre dato che questa è una delle vie principali, anche se questo inverno è un po’ più tosto del solito, soprattutto ho visto pochi italiani".

Guarda alle feste natalizie, momento centrale per i bilanci annuali dei commercianti, e dice: "Non è stato fatto niente e quindi non c’è stato un gran movimento -continua la negoziante - sulla questione dei franchising poi penso sia normale visto i costi degli affitti. Trovo problematica la questione della nuova Ztl e la gestione delle Y storica, con i corrieri che hanno dovuto cambiare gli orari e noi ugualmente per scaricare la merce, andrebbe studiata una soluzione per i commercianti".