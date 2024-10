Costruire la Smart City. Il convegno sulla città del futuro

Il convegno ’Costruire la Smart City: necessità e approcci per l’innovazione nelle infrastrutture critiche della città’ oggi, dalle 9 alle 12.30, nella Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala. Siena sarà il palcoscenico di un convegno dedicato alla progettazione delle Smart City. In un contesto storico unico come quello di Siena, culla di cultura e tradizione, il convegno rappresenta un’occasione cruciale per discutere il futuro delle città intelligenti. La città ha saputo guardare oltre la sua storia millenaria, ponendo attenzione alle innovazioni tecnologiche che stanno ridefinendo il concetto stesso di città: l’evento è occasione unica per confrontarsi e formarsi su come costruire le città del futuro, basate su principi di sostenibilità, efficienza e innovazione.