’Costellazioni’, cala il sipario. Apertura straordinaria serale per la mostra al Santa Maria

Un ultimo evento, per ‘Costellazioni’, la mostra di arte italiana tra 1915-1960, in occasione della quale sono rimaste esposte, dallo scorso 17 ottobre al Santa Maria della Scala, le opere provenienti dalle Collezioni Monte dei Paschi di Siena e Cesare Brandi. Questa sera, il finissage per la mostra che chiuderà i battenti fra due giorni. Dalle 21 fino alle 24 è infatti in programma l’appuntamento intitolato ‘Costellazioni di costellazioni: viaggio celeste e terrestre’. Per l’occasione, il VI livello del Santa Maria della Scala sarà aperto straordinariamente la sera con ultimo ingresso alle 23.15. Con il biglietto d’ingresso (al costo di 13 euro) sarà possibile visitare liberamente la mostra o previa prenotazione a [email protected] partecipare alla visita guidata in programma alle 22.

Dalle 21 alle 23 sarà, inoltre, possibile osservare il cielo al telescopio dalla terrazza del VI livello del museo. Promossa da Comune, Santa Maria della Scala, Fondazione Monte dei Paschi, Musei Nazionali e Università di Siena, la mostra è stata prodotta dalla Fondazione Santa Maria della Scala con Opera Laboratori ed è corredata da un catalogo edito da Sillabe. Il comitato scientifico è composto da Laura Bonelli, Axel Hémery, Luca Quattrocchi e Chiara Valdambrini. Le opere provengono da due collezioni. Una è quella del Monte dei Paschi, nella quale si riuniscono il patrimonio storico, legato al territorio, e un nucleo più recente, arrivato nel 2009, quando è stata acquisita la collezione della Banca Toscana, orientato all’arte italiana degli anni Sessanta; l’altra è quella privata di Cesare Brandi, che comprende opere di artisti che lo storico e critico dell’arte ha conosciuto nel corso del suo prezioso e straordinario lavoro.

