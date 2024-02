"Così hanno tentato di truffare mia madre"

Truffatori sempre in agguato nella nostra provincia. Anche se il tam tam fra i cittadini, grazie all’opera di informazione dei carabinieri, sta arginando il fenomeno. E se la notte scorsa venivano segnalati ancora furti, a Stigliano per esempio, a mettere in guardia contro i trucchetti dei malviventi assetati di ori e denaro che telefonano a casa delle vittime è una donna di Sovicille sui social. "Vorrei condividere ciò che è accaduto a mia madre sabato scorso. E’ stata vittima della truffa della telefonata del (finto, ndr) maresciallo dei carabinieri – racconta – che le comunicava che io avevo avuto un incidente nel quale era rimasto ferito un giovane che si sarebbe dovuto trovare già in sala operatoria". Un copione collaudato dove ci vanno giù pesanti. "L’avrei tamponato mentre parlavo al cellulare. Ovviamente hanno chiesto quanti soldi e preziosi avesse in casa che sarebbero dovuti servire a pagare un’assicurazione per non farmi passare dei guai. Mamma, presa dal panico, ci è cascata con tutte le scarpe, rispondendo alle domande. Per fortuna – prosegue la figlia – lei nell’abitazione non ha nulla e quindi hanno desistito e chiuso la telefonata dicendo che avrebbero fatto in altro modo. Il passo successivo, se avesse avuto un bottino appetibile, sarebbe stato fissare un appuntamento per la consegna di soldi e beni. Nonostante mia mamma sia una persona anziana è sempre molto lucida e in genere diffidente. Purtroppo l’hanno presa nel punto debole dicendole che avevo necessità del suo aiuto. Sono davvero professionisti capaci di tutto. Le hanno persino fatto sentire una donna che piangeva e che sarei dovuta essere io. Parlate con i vostri cari, informateli, passate parola– conclude – è importante sapere per non cadere in queste spiacevolissime situazioni".

La.Valde.