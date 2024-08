Corso di formazione gratuito: otto posti per diventare Barman

L’Agenzia Formativa Cescot Siena organizza un corso gratuito per la qualifica di ’Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione e distribuzione di pietanze e bevande’; il corso è finanziato con i fondi Pnrr, tramite il programma Gol, e promosso nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione per l’autonomia dei giovani. Si rivolge a 8 allievi, in cerca di occupazione, maggiorenni e che abbiano assolto l’obbligo scolastico. Info. Martina Bellini 0577/252234 o [email protected].