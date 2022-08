Corsi serali per adulti Al via le iscrizioni agli indirizzi attivati

E’ tempo di nuove iscrizioni per i corsi serali all’istituto Bandini di Siena. Nell’anno appena concluso sono stati 27 gli alunni che hanno conseguito la maturità negli indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing e Costruzioni, Ambiente e Territorio. Può iscriversi anche chi abbia compiuto il 16esimo anno di età e dimostri di avere un impedimento a frequentare i corsi diurni. I corsi per adulti sono strutturati in due periodi: secondo periodo didattico (classi 3° e 4°) e terzo periodo (classe 5°). C’è tempo fino al 31 ottobre per iscriversi.