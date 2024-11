Corsi post laurea, iscrizioni in scadenza. I bandi dei master

Aperte le iscrizioni ai corsi post laurea dell’Università per l’anno 2024-2025. Entro il 2 dicembre è possibile iscriversi ai master di primo livello in: Advanced Endodontics; Area cardiovascolare per le professioni sanitarie. E ai master di secondo livello in: Ecocardiografia di base ed avanzata e imaging in cardiologia dello sport; Informatica del testo e edizione elettronica; Management innovazione e governance delle amministrazioni pubbliche; Ortodonzia clinica con tecnica Straight-Wire Mirabella; Parodontologia clinica; Vaccinology and Drug development. Fino al 16 dicembre ai master di primo livello in: Comparacion constitucional y derechos fundamentales; Conflict management and humanitarian action; Geomatica; Infermiere territoriale; strumentista di sala operatoria; Codice rosa; ostetrica; coordinamento nelle professioni sanitarie; Medical genetics.