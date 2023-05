Corsa dei carretti il 3 E’ la festa di Biancalana

Sinalunga è pronta a vestirsi a festa. Dal 31 maggio al 4 giugno tornano gli eventi per celebrare il personaggio storico Ser Pietro Biancalana che abbracceranno anche l’attesa notturna della Corsa dei carretti. Il Biancalana 2023 vede in prima fila la Pro Loco di Sinalunga con il coinvolgimento di tante associazioni. La Corsa dei carretti è il 3 giugno dalle 18.45 (prima manche) con il secondo atto e la successiva premiazione dalle 21 alle 23. Rioni dunque protagonisti e che propongono una novità. Alcuni di loro, infatti, venerdì 2 giugno alle ore 18.30 e alle ore 20, in occasione della rievocazione storica su Ser Pietro Biancalana, daranno vita alla prima esibizione degli sbandieratori e tamburini in Piazza Garibaldi dove gli stessi rioni proporranno lo street food. "Con i ragazzi dei rioni - spiega Erika Castellano, presidente della Pro Loco Sinalunga – volevamo recuperare le due corse saltate nel periodo della pandemia. Una fu recuperata nel 2022 quando si celebrarono i 70 anni della Pro Loco e della prima corsa dei carretti, l’altra si svolgerà il 3 giugno. Per quanto riguarda gli sbandieratori e tamburini, il progetto nasce da lontano: nel 2019 fu deciso di dare una impronta storica maggiore alla festa non a caso nacque poi il primo corteo. I rioni si sono impegnati molto, hanno seguito delle lezioni a Torrita e Bettolle, e ora qualcuno proporrà la prima esibizione". Una festa che sta coinvolgendo sempre di più con l’impegno della Pro Loco e dei rioni che sta dando i suoi frutti grazie anche a tanti giovani. Tra gli altri eventi di "Biancalana" la presentazione del libro "Matcha al veleno" di Stefania Vita (31 maggio, a cura di Astrolabio); il convegno "Valdichiana Active" organizzato dal Comune in collaborazione con la Strada del Vino Nobile e la Pro Loco (1 giugno); il raduno auto e moto d’epoca sportive promosso dal Club Legend Colli Senesi (2 giugno), la cicloturistica "Biancalana Tour" con il contributo del Donkey Bike Sinalunga (4 giugno).

Luca Stefanucci