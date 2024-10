Coppia fuori strada con la Lamborghini

di Laura Valdesi

Una giornata splendida. Il sole che bacia la campagna fra Montepulciano e Pienza. Una macchina potente con cui esplorare le bellezze di questo scorcio del Senese, fermandosi magari a degustare le prelibatezze enogastronomiche. Tour che vanno tanto di moda, amati in particolar modo dagli stranieri. Ma una giovane coppia statunitense, lui 27 anni e lei uno di meno, hanno terminato la giornata all’ospedale delle Scotte. Perché il conducente ha perso il controllo della potente Lamborghini verde su cui viaggiavano, attraversando la corsia opposta e ribaltandosi all’altezza della zona artigianale di Pienza. I due feriti, sotto choc ma salvi, sono stati trasferiti al pronto soccorso per accertamenti. Dei rilievi dell’incidente si sono occupati i carabinieri della stazione di Pienza. Sul pposto anche i vigili del fuoco di Montepulciano e la polizia municipale della città di Pio II per occuparsi della viabilità.

E’ stato un attimo. La Lamborghini verso mezzogiorno procedeva sulla Sp 146, da Montepulciano verso Pienza. Arrivata in coincidenza di una curva, per cause da accertare, ha sbandato. Un miracolo che in quel momento non venissero macchine nel senso contrario perché ha attraversato la corsia opposta per diversi metri, finendo contro la pietra miliare che ha fatto probabilmente da leva per il capottamento. Uno schianto terribile. La coppia, quando sono arrivati i soccorsi, era visibilmente turbata. I pompieri hanno messo in sicurezza la macchina mentre si creavano rallentamenti del traffico. E’ arrivata l’automedica del 118, quindi le ambulanze della Pubblica assistenza di Pienza e di Torrita per portare al policlinico i due turisti. Intanto i carabinieri si occupavano dei rilievi: l’incidente è stato autonomo, nessun altro mezzo coinvolto. La potente Lamborghini, che sarebbe stata presa a noleggio per un tour, è stata portata via dal carro attrezzi di San Quirico d’Orcia.