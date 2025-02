Coppi confermato segretario Fai Cisl: "Valorizzare le persone"

Gabriele Coppi è stato riconfermato alla guida della Fai Cisl Siena, affiancato da Roberto Coppola ed Elena Fanti. La rielezione è stata annunciata durante il congresso della categoria. Nel suo intervento, Coppi ha posto l’accento sull’importanza di un lavoro che non sia solo fonte di reddito, ma anche di dignità e crescita personale. "Il lavoro non è soltanto un diritto – ha affermato – ma un fondamento etico per costruire comunità più forti, unite e solidali. Valorizzare le persone significa valorizzare il territorio, e il nostro impegno deve essere quello di non lasciare indietro nessuno".