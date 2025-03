Coppa Toscana, pullman da San Casciano

Mercoledi 26 marzo, alle 15,30 allo stadio Bozzi di Firenze si disputerà la finale di calcio della Coppa Toscana che vede la Fonte Belverde contro la Carrarese Giovani. Per la squadra sancascianese si tratta di un traguardo mai raggiunto. E per onorare la prima volta da finalisti in Coppa Toscana, la comunità locale si è organizzata al meglio. Ben due pullman di tifosi partiranno mercoledi alle 10 dalla piazza di San Casciano.

Sono state realizzate sciarpe e gadget e si promettono coreografie nello stadio fiorentino oltre agli immancabili panini con la porchetta per il pranzo. Da decenni non si respirava una simile mobilitazione. In paese c’è una strana frenesia.

Famiglie intere si sono iscritte a partecipare e pazienza se per un giorno i nipoti salteranno la scuola e i nonni che non seguono il calcio sono convinti di andare in gita. La cittadinanza è avvertita; la carne, la frutta e la verdura si comprano martedi perché i proprietari dei due negozi, mercoledi 26 andranno allo stadio e abbasseranno le saracinesche. Questo inaspettato e ritrovato amore per il calcio è dato da tanti fattori.

Forese perché quasi tutti i giocatori, compreso l’allenatore Fabio Parretti, sono originari della zona. Tommaso Gori di Celle sul Rigo, ad esempio, all’età di 44 anni è tornato a giocare in squadra e insieme a lui i suoi due figli, Andrea di 19 e Gianmarco di 21 anni. Quando uno dei tre segna un goal oltre alla famiglia festeggia una comunità intera. Per il consigliere comunale all’associazionismo, sport e politiche giovanili Nicola Rocchi “è un grande risultato e un bellissimo modo di stare insieme in una piccola comunità come la nostra. Un sano divertimento” Massimo Cesaretti, dirigente della società sportiva vede questo momento come “unico per la Fonte Belverde. All’inizio erano 200 squadre suddivise in 11 gironi e siamo arrivati in finale. Il segreto? Avere 24 giocatori allo stesso livello, capaci di giocare bene sia la domenica che il mercoledi”. La domenica infatti si disputa il campionato, seconda categoria per la ‘Fonte’ e anche qui una seconda posizione.

A dare infine un tocco di colore a questa straordinaria avventura ci pensa Edoardo Cesaretti che con la sua visione giovane e divertente gestisce i social della squadra dove è anche possibile ammirare il risultato di un insolito shooting fotografico con i calciatori.

Federica Damiani