Cooperativa sociale assume 15 operatori

Dal centro per l’impiego di Poggibonsi

1 AUTISTA - Ditta di Poggibonsi cerca autista con patente C cqc con esperienza nella guida camion con gru e rimorchio per consegna in Italia, Necessaria conoscenza operazioni di carico e scarico e patentino per gru. Contratto a tempi indeterminato, full time. Contatti: 0577905141 o cv a [email protected]. si-203073

15 ADDETTI ASSISTENZA – Cooperativa sociale cerca 15 addettie all’ assistenza e cura della persona a domicilio (oss, osa, adb, operatori d’aiuto) con esperienza. Richiesti corsi di formazioni specifici, patente B e auto. La durata del contratto e l’impegno settimanale saranno definiti nel colloquio. Contatti: 0577556988 o cv a [email protected]. Luogo di lavoro: Casole d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano, Radicondoli, Colle Val d’Elsa.