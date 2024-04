Convenzione a tre firme

Firmata la convenzione tra Comune, Banca Tema e Banca Centro a sostegno delle imprese del territorio. Con questa firma il Comune va a supportare con il proprio bilancio, contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle attività economiche del territorio comunale. Un intervento in favore delle aziende del territorio che potranno avere un aiuto per aprire, rinnovare o implementare la propria attività, facilitazioni economiche per manutenzione straordinaria di restauro e rifacimento delle facciate degli edifici