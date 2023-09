Contromano a Pescaia, Siena: due patenti ritirate

Una situazione molto pericolosa che per fortuna non ha provocato incidenti. Ieri pomeriggio la polizia municipale ha provveduto al ritiro di due patenti di guida, con relativa sospensione, per guida contromano, nei confronti di due cittadini.

In particolare una pattuglia, in servizio di controllo sulla viabilità del territori, ha intercettato i mezzi in una situazione di pericolo: in uscita da via Esterna Fontebranda le vetture hanno circolato in strada di Pescaia, nonostante la presenza dello spartitraffico, in senso contrario a quello di marcia ed è stato dunque rilevato l’articolo 143 del Codice della Strada, con conseguente ritiro delle patenti. Una strada, quella di Pescaia, per cui più volte si è agito anche sulla segnaletica, perché presenta molte situazioni potenzialmente rischiose.