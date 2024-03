Controlli sul servizio di Sei Toscana: "Cosa sta facendo il Comune?"

Rifiuti ancora sotto i riflettori. A sollecitare l’intervento di Palazzo pubblico è l’interrogazione presentata da Progetto Siena e Pd sui controlli al servizio di Sei Toscana, che verrà discussa martedì in Consiglio comunale. L’atto, che vede come prima firmataria la consigliera Anna Ferretti, ricorda come lo scorso 5 febbraio l’amministrazione comunale avesse annunciato di "aver affidato alla società ’Gestione Ambientale’ di Arezzo il servizio di controllo sulle modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento strade da parte del gestore unico Sei Toscana". Ferretti evidenzia: "Il servizio dovrà verificare il rispetto dello standard qualitativo dello spazzamento strade sia manuale che meccanizzato". E ancora: "Si tratta di un affidamento diretto di 7.200 euro più Iva effettuato con determina del 22 gennaio 2024".

L’interrogazione fa poi riferimento alla Piattaforma gestionale online su cui "tutte le amministrazioni comunali possono consultare a partire dalle 8 del terzo giorno successivo, la rendicontazione georeferenziata dei servizi svolti da Sei Toscana rispetto a quelli programmati e conoscere le motivazioni di eventuali scostamenti". Visto che in aula l’assessore all’Ambiente Barbara Magi aveva annunciato: "I controlli sui servizi di Sei Toscana affidati a gestione Ambientale sono in corso e a gennaio riceveremo il report conclusivo dell’attività svolto nei mesi da settembre a dicembre, da cui potremo trarre le opportune considerazioni e valutazioni", le opposizioni chiedono al sindaco Nicoletta Fabio "quali controlli specifici ha fatto Gestione Ambientale da settembre a dicembre 2023, quali sono i risultati del report, se c’è stata differenza nei rilievi da settembre al 20 novembre e dal 20 novembre al 31 dicembre, datat in cui è cessato l’uso della SeiCard".

Infine Ferretti chiede se "la tipologia di controllo per i 4 mesi del 2023 è stata prorogata o nuovamente riaffidata e a chi, visto che la determina del 2024 è relativa al solo spazzamento". Si chiede anche "se viene controllata con sistematicità la piattaforma Sit per verificare la regolarità del servizio, se sono state applicate penali a Sei nel 2022 e 2023 per i disservizi accertati e se ci sono altre società" coinvolte.

Cristina Belvedere