La Banca oggi è padrona del suo destino

Siete pronti a comprare banche con il vostro capitale in eccesso? Se un analista avesse fatto due anni fa questa domanda all’ad del Monte dei Paschi, sarebbe stato portato via di peso da infermieri in camice bianco dalla confence call sui bilanci trimestrali. Invece ieri, Lovaglio ha risposto seriamente al quesito di un analista, che aveva rimarcato come Banca Mps fosse la più solida patrimonialmente in Italia e tra le più forti in Europa, grazie al suo Cet Ter1 al 18,2%. "Non acquisiremo asset bancari, useremo il capitale in eccesso per renumerare gli azionisti" ha replicato l’ad. I dati del primo trimestre 2024 confermano tante cose attorno a Rocca Salimbeni. A partire dalla necessità di aggiornare piani industriali, visto che tanti obiettivi sono già stati raggiunti. Il Monte è tornato arbitro del suo destino, proprietario della sua anima. Come Invictus.