Sostenibilità Il supereroe Capitan Acciaio premia chi recupera

Tappa senese per Capitan Acciaio, il supereroe che ha lo scopo di informare i cittadini sul valore nascosto di imballaggi come barattoli, scatolette, lattine, fusti, bombolette e tappi. Il tour è stato promosso da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, parte del sistema Conai. Durante la tre giorni che ha avuto luogo ai giardini de La Lizza, numerosi partecipanti di tutte le fasce d’età hanno sperimentato attività, laboratori e simpatici quiz, mentre per l’impegno dimostrato e i risultati raggiunti, la città di Siena ha ricevuto uno speciale riconoscimento per le 113 tonnellate di imballaggi in acciaio raccolte nel 2023.

"Il nostro obiettivo è migliorare costantemente i risultati raggiunti nella raccolta e nel riciclo degli imballaggi in acciaio sia a livello nazionale che a livello territoriale: per farlo siamo convinti che sia essenziale continuare a insegnare l’importanza e il valore del riciclo di questo materiale permanente che si ricicla al 100 per cento – evidenzia Domenico Rinaldini, presidente del Consorzio Ricrea –. Il premio è un riconoscimento per il lavoro sinergico che ha visto come protagonisti istituzioni, operatori e cittadini, oltre che un incentivo a far sempre meglio e a impegnarsi sempre di più in questo processo virtuoso".

Tra i premiati anche Sei Toscana che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio del Comune, e Sienambiente per la piattaforma di selezione dove vengono lavorati gli imballaggi in acciaio raccolti in città. "L’importante investimento che abbiamo fatto nell’impianto di riciclo delle Cortine darà un forte impulso al recupero dell’acciaio sia dalla parte differenziata che dal rifiuto indifferenziato. Questo permetterà di aumentare in maniera importante la quantità di acciaio riciclato del nostro territorio", ha commentato Tiziano Scarpelli, presidente di Sienambiente.