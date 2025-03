Controlli della polizia nel ’triangolo’. Ben 78 identificati, ora i provvedimenti

Segnale forte e chiaro, quello mandato dal questore Ugo Angeloni dopo l’allarme, dei residenti ma soprattutto dei commercianti del triangolo Camollia-piazza Gramsci-Montanini. Troppe liti, aggressioni. Tanti parapiglia in aree nevralgiche del centro storico che i senesi non ’riconoscono’ più. Giovanissimi protagonisti, molti sono stranieri, magari di seconda generazione. Con ricadute negative sulle attività ed una sensazione di insicurezza. C’era stata la ’fiammata’, qualche tempo fa ormai, con i pakistani nel mirino. In quel caso polizia e carabinieri, lavorando di concerto, erano riusciti a dare una risposta rapida individuando il responsabile dell’episodio più grave. Ora il cuore del disagio è diventata Camollia. Proprio all’incrocio con via dei Gazzani si è svolto l’ultimo episodio, un giovane che sarebbe stato colpito e inseguito, sembra anche derubato di una borsa. Più probabilmente uno zaino. E’ accaduto martedì pomeriggio, il giorno seguente subito la risposta della polizia. Che ha intensificato i controlli nel centro storico identificando, spiega la questura, ben 78 persone. Di queste 32 nella sola zona di Camollia. "Il questore Angeloni valuta provvedimenti di prevenzione e sicurezza urbana", si annuncia in una nota. Quanto accaduto, insomma, non resterà impunito anche perché sia qui che nell’area di piazza Gramsci non mancano certo le telecamere di videosorveglianza. Infatti la polizia, intervenuta subito sul posto con le volanti "ha identificato tutte le persone coinvolte". Quindi le indagini proseguono. Per ricostruire esattamente l’episodio. Ieri c’erano Volanti nel ’triangolo’ Camollia-Montanini-Lizza. E anche un maggiore deserto, quanto a frequentazioni. Questa almeno la sensazione. Certo è che mercoledì i controlli, sempre nella medesima area, hanno condotto come detto all’identificazione di 32 persone sulle 78 verificate in tutto il centro cittadino. Quanto raccolto sarà esaminato per valutare l’emissione di provvedimenti di prevenzione e sicurezza urbana da parte del questore.

La.Valde.