Controlli alla mensa, il servizio prosegue

Negli ultimi giorni sarebbe state svolte delle verifiche sulla mensa di Trigano. Il servizio è affidato a una ditta esterna, operante del settore della ristorazione. Di recente si è svolto anche un sopralluogo delle autorità sanitarie per una valutazione del quadro attuale. Circostanza, quest’ultima, confermata dalla stessa azienda del plein air che fa parte del comparto valdelsano della camperistica con le diverse realtà presenti nell’area geografica compresa tra Poggibonsi, Colle, San Gimignano, Barberino Tavarnelle. "Nessun provvedimento di sospensione o di interruzione è stato assunto in proposito", si spiega da Trigano. Da questo profilo, dunque, la situazione non sarebbe di una gravità tale da richiedere disposizioni ’estreme’. Però, si fa presente sempre da Trigano, nell’area industriale di Cusona, gli ambienti sanitari del territorio hanno indicato "prescrizioni da compiere a opera della ditta di distribuzione dei pasti, in merito ai miglioramenti da apportare al servizio", che accoglie ogni giorno gruppi di lavoratori nella pausa per il pranzo.

Paolo Bartalini