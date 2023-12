Contributo locazione. Pubblicata la graduatoria definitiva Il Comune di Siena ha pubblicato la graduatoria definitiva relativa ai contributi per l'integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2023: 341 domande ammesse, di cui 8 con riserva. Sette ricorsi presentati, la commissione comunale ha decretato l'accoglimento o non accoglimento.