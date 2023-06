Contributo affitti Aiuto dal Sunia per partecipare al bando

Dal 25 maggio al 23 giugno 2023 è in pubblicazione il bando del Comune di Siena per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativamente al periodo 1° gennaio 31 dicembre 2023. Possono partecipare tutti coloro che, residenti nel Comune, oltre agli altri requisiti richiesti, siano in possesso di un contratto di locazione, regolarmente registrato, relativo all’alloggio di residenza. La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere compilata e presentata, pena esclusione, solamente in modalità online; per accedere alla pagina web è necessario essere in possesso dello Spid. Il Sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari di Siena offre assistenza nella compilazione della domanda presso la Cgil-Camera del Lavoro di Siena alla Lizza, previo appuntamento al numero 0577 254910 od inviando una email a [email protected]