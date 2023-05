Contributi per i canoni di affitto, domande entro il 23 giugno

Da oggi fino al 23 giugno, sarà in pubblicazione all’albo pretorio del Comune il bando per l’assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione relativamente al periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023. Possono partecipare tutti coloro che, residenti nel Comune di Siena, siano in possesso di un contratto di locazione, regolarmente registrato, per un alloggio adibito ad abitazione principale. In applicazione dei criteri fissati dalla Regione i soggetti richiedenti, saranno collocati nelle fasce A o B sulla base dell’Isee. La domanda di partecipazione è da fare online.