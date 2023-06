Contributi canoni affitto Il Sunia della Cgil offre assistenza

Fino al 23 giugno è in pubblicazione il Bando del Comune di Siena per l’assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione relativamente al periodo 112023-31122023. Possono partecipare tutti coloro che, residenti nel Comune, oltre agli altri requisiti richiesti, siano in possesso di un contratto di locazione, regolarmente registrato, relativo all’alloggio di residenza.

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere compilata e presentata, pena esclusione, solamente in modalità online collegandosi al seguente link https:siena.cloud.softech-engineering.itUserLoginLoginUser.aspx?Erp=S.