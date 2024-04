Contratto di fiume e progetti per l’Elsa

Per il fiume siamo oramai arrivati alla fase finale per la firma del ’Contratto di fiume Elsa’ cioè l’atto conclusivo che verrà siglato oggi alle 11 in sala Dante al palazzo comunale nell’ambito del progetto ’Oltre i confini. Verso il contratto di Fiume Elsa’ dove il Comune è capofila. Il progetto è finanziato dalla Regione con l’Università di Firenze (Dipartimento di Architettura) e il contributo dell’Ente Cambiano Scpa.

E sempre oggi sarà presentato un progetto per la mitigazione del rischio idraulico sull’Elsa in quei territori dove il rischio è più significativo. Appuntamento alle 14 nell’area industriale di Cusona presso l’azienda Trigano Spa con l’assessora all’ambiente e difesa del suolo della Regione Toscana, Monia Monni. Sarà presente anche il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci.

Romano Francardelli