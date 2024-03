"Contrade di Siena: Eventi e Iniziative a Marzo e Aprile"

· DRAGO

- Le borse di studio istituite in memoria di Gaia Gotti, giovanissima dragaiola prematuramente scomparsa, saranno consegnate presso la Sala delle Vittorie della Contrada del Drago sabato 23 marzo. Alle 18 verrà celebrata la Santa Messa nell’Oratorio della Contrada a cui farà seguito la cerimonia di consegna dei riconoscimenti istituiti per volere delle famiglie Gotti e Picciolini.

· LEOCORNO

– Sabato 23 marzo pizza in società. Per soci e famiglie.

– Riprendono gli allenamenti per alfieri e tamburini nei giardini della Contrada del Leocorno. I corsi si terranno tutti i lunedì e giovedì dalle 18 ed il sabato alle 16 a partire dal 13 aprile. L’invito a partecipare è esteso a tutti. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386580546); Lorenzo Fanetti (3487662315); Francesco Narni Mancinelli (3926475211).

· OCA

– Domani venerdì 22 marzo alle 18,30, incontro con la dottoressa Desy Nannini, ginecologa Lilt ‘Proteggiamo i giovani dall’Hpv, vademecum per ragazzi e ragazze’.

– Venerdì 5 aprile alle 18,30, incontro con il dottor Niccolò Nami, dermatologo Lilt ‘Melanoma, la diagnosi precoce salva la vita’.

· PANTERA

– La società organizza il torneo di burraco ogni secondo giovedì del mese, quindi nei giorni giovedì 11 aprile e giovedì 9 maggio.

· SELVA

- Martedì 26 marzo, alle ore 21.30, assemblea generale presso il Museo della Contrada della Selva

· TORRE

– Sabato 23 marzo alle 15,30 il circolo culturale I Battilana organizza una visita all’Accademia dei Fisiocritici e al Museo di Strumentaria Medica La Maddalena

Ritrovo davanti alla sede dell’Accademia dei Fisiocratici (Piazza Sant’Agostino) alle 15,15. La visita sarà guidata da Davide Orsini, Direttore del Sistema Museale Universitario Senese. Per prenotazioni contattare Luca Bonomi 3338468116. Dalle 16 alle 17 Iil Gruppo Piccoli organizza il corso di cucito per bambine/i.

Aldo Tani 3402229869, Cecilia Gessani 3494949304. Alle 20 cena in società riservata per soci e famiglia. A seguire Discoteca aperta agli Over 18.

– Mercoledì 27 marzo alle 18,30

assemblea del circolo culturale I Battilana. Alle 20,30 il Gruppo Piccoli organizza la Cena Pasqualina aperta a tutti con lotteria e regali per i bambini. Prenotarsi con apposita App o tramite WhatsApp ad Aldo Tani 34022 29869 e Cecilia Gessani 34949 49304.

– Giovedì 28 marzo alle 20 Burraco in Società aperto a tutti organizzato dal Gruppo Donne con buffet. Per prenotazioni telefonare a Laura Pesavento 3471204500.

· VALDIMONTONE

– Sono ripresi i corsi per alfieri e tamburini e saranno effettuati solo il sabato pomeriggio a partire dalle 15,30, fino a nuova comunicazione. Aspettiamo vecchi e nuovi allievi a partire dai 6 anni di età.

– Domani venerdì 22 marzo, alle ore 21.30, presso la Sede Museale avrà luogo l’assemblea ordinaria della Contrada di Valdimontone, con il seguente ordine del giorno: comunicazioni priore, approvazione relazione morale e finanziaria sulle attività svolte dalla Contrada nell’anno 2023; presentazione e approvazione rendiconto consuntivo anno 2023 e relazione revisore dei conti; presentazione e approvazione preventivo di entrate ed uscite anno 2024.