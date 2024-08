Conto alla rovescia verso il Palio. Festa della Madonna di San Pietro

A Piancastagnaio sono i ’giorni del Palio annuale in onore della Madonna di San Pietro’. E nonostante tutte le previsioni meteo annuncino un drastico dietro front dell’anticiclone ’Caronte’ proprio domenica prossima, c’è logicamente chi fa i debiti scongiuri tra le quattro dirigenze di Castello, Borgo, Coro e Voltaia perché ciò non avvenga e si possa correre regolarmente alle 18,30 anche perché quest’anno la data domenicale e le ferie in pieno svolgimento fanno prevedere un consistente aumento di ospiti e turisti.

Se lo augura la complessa macchina organizzativa messa in campo dall’amministrazione comunale e soprattutto dal magistrato delle contrade pianesi con il suo rettore Leonardo Guerrini, che quest’anno alla sua prima nomina ha dovuto gestire assieme ai difensori di giustizia delle contrade anche un Palio straordinario per ricordare gli ottocento anni dal miracolo delle sacre stimmate di San Francesco d’Assisi.

Questi i fantini presentati nel corso delle cene dei giorni scorsi: Castello con Giuseppe Zedde detto Gingillo e Aio de Sedini, Borgo con Walter Pusceddu detto Bighino e Dubbio, Coro con Silvano Mulas detto Voglia e Abracadabra e Voltaia con Antonio Siri detto Amsicora e Prezioso Diamante. La sfida del Palio dipinto da Francesco Lauretta ha però particolare riferimento religioso come omaggio alla patrona, la Madonna di San Pietro custodita nell’omonimo santuario. Domani sera, l’immagine della Madonna di San Pietro verrà, al termine della toccante Messa degli ammalati al parco del Santuario, traslata alla chiesa parrocchiale. Alle 21 il corteo storico accompagnerà la solenne processione per le vie del centro storico fino al sagrato della antica chiesa.