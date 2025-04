Consorzio tutela del Palio. Nuovo cda, elezioni il 14 aprile dopo l’approvazione del bilancio

Lavori in corso per il rinnovo del consiglio di amministrazione del Consorzio tutela del Palio presieduto da Antonio Carapelli della Tartuca. Ed un’unica certezza: il 14 aprile, dopo l’approvazione del bilancio, verrà eletto il nuovo cda del braccio operativo del Magistrato delle Contrade che era in scadenza.

Un altro passaggio importante dopo la recente elezione del rettore Benedetta Mocenni, prima selvaiola a ricoprire questo incarico e seconda donna dopo Nicoletta Fabio. A mettere insieme lo scacchiere per equlibrarlo appunto con il Magistrato, sono i componenti della commissione elettorale che ha rinnovato la deputazione di cui è pro rettore Marco Grandi, con Marco Ricci (Civetta) confermato e le new entry Paolo Vannuccini (Pantera) e Alberto Benocci (Valdimontone). Proprio quest’ultimo, salvo novità, dovrebbe raccogliere il testimone di Benedetta Mocenni come referente delle commissioni solidarietà.

La stessa commissione, si diceva, - composta da Luigi Sani, Claudio Laini e Gianni Mazzoni – potrà raggiungere quanto prima la quadratura, individuando chi dovrà entrare nel cda che, come recita l’articolo 18 dello statuto "al momento della nomina dell’organo amministrativo la maggioranza dei suoi componenti deve rivestire la carica di onorando priore". In teoria, dunque, servirebbero almeno tre onorandi. Ma lo stesso articolo stabilisce, per esempio, "che la cessazione dalla carica durante lo svolgimento del mandato di amministratore non comporta la decadenza, anche nel caso in cui il numero di priori in carica dovesse divenire inferiore alla maggioranza dei componenti". Ci sono poi i due ad, Fulvio Bruni all’area immagine e comunicazione, Paolo Bartolini all’area marchio e organizzazione che potrebbero anche restare. Quanto al contratto con La 7 per la diretta del Palio copre anche il 2025.

La.Valde.