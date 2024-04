Consorzio Suonatori Indipendenti Concerto al Teatro dei Risorti

Reading, spettacolo e concerto ’Ricordando un giorno di fuoco’ presso il Teatro dei Risorti di Radicondoli. Giovedì 25 aprile a partire dalle ore 21. Il 5 ottobre del 1996 nella Chiesa di San Domenico ad Alba si tenne un concerto dedicato alla memoria e all’opera di Beppe Fenoglio in cui Giuseppe Cederna leggeva dei passi scelti dall’opera dell’autore e l’allora Consorzio Suonatori Indipendenti eseguiva dei pezzi dal suo repertorio a commento di quelle parole. La serata prese il titolo di "Un giorno di fuoco". Per i cento anni dalla nascita dello scrittore viene riproposta questa commistione in cui i pezzi dei CSI si uniscono alle parole di Beppe Fenoglio. Con Lorenzo degl’Innocenti voce narrante, accompagnato dalla band "Gli Infedeli alla Linea". Con Fabio Fantini, voce, Lorenzo Lolini, chitarra, Francesca Gorgoglione, violino e Carlo Lombardini, basso. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni 0577 790800.

Fabrizio Calabrese