Consorzio di Bonifica 6. C’è il nuovo contratto integrativo aziendale

I dipendenti del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud hanno un nuovo contratto integrativo aziendale per il biennio 2024-2025. Le sigle sindacali coinvolte nella firma dell’accordo sono Flai-Cgil, Fai-Cisl e Filbi-Uil. Recepite gran parte delle richieste dei lavoratori, a partire dal premio di risultato annuo lordo che viene incrementato sia nel 2024 che nel 2025 rispetto a quello del 2023. Vengono anche previsti bonus per progetti speciali, che rappresentano un’ulteriore valorizzazione dell’impegno dei dipendenti. Viene infine istituito un fondo di 20mila euro annui per il welfare aziendale.