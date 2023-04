Consorzio Agrario, anno di svolta Fatturato di 110 milioni di euro Fusione con Cai al rush finale

Oltre 110 milioni di euro di fatturato e un risultato positivo della ’gestione caratteristica’ di oltre 2,3 milioni di euro, che contribuisce a chiudere un risultato economico in sostanziale equilibrio. L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2022 del Consorzio Agrario Siena Arezzo, che "ha espresso grande soddisfazione per il risultato di esercizio 2022, confermando la scelta dell’Assemblea straordinaria che nominò il nuovo cda composto da 15 membri, di cui 12 in rappresentanza di Coldiretti.

Da un anno e mezzo il presidente del Cda è Eros Trabalzini, il direttore generale è Mario Conti (insieme nella foto). "Il bilancio della società non raggiungevaquesti risultati da più di dieci anni – ha commentato il presidente Trabalzini -; dato ancor più apprezzabile se si tiene conto dei problemi di natura economico-aziendale particolarmente avversi in cui la società si è trovata ad operare. Uno in particolare, l’anno appena trascorso ha visto una enorme fluttuazione dei prezzi di vendita e di acquisto,a causa della difficoltà di reperimento delle materie prime e di tutte quelle legate al mondo cerealicolo; conseguenza della guerra in Ucraina e dei suoi effetti in Europa e nel mondo".

Nel 2022 è stata portata avanti una campagna di adesione, con l’ingresso di nuovi soci per le province di Siena e Arezzo "a testimonianza della fiducia che gli operatori agricoli hanno verso il Consorzio – ha aggiunto il presidente -. Fiducia che è stata doppiamente dimostrata attraverso il conferimento di prodotti cerealicoli in quantità superiore del 25% rispetto al passato. Tutte le imprese agricole hanno ricevuto il compenso del loro prodotto nei termini stabiliti". In questo contesto il presidente Trabalzini, anche in virtù diquanto deliberato nell’Assemblea Straordinaria, ha confermato che "è in via di conclusione il percorso di inserimento del Consorzio Agrario di Siena Arezzo all’interno del progetto nazionale Cai-Consorzi Agrari d’Italia, passaggio importante nell’ottica di un consolidamento sempre maggiore dell’operato della società nelle due province". "A rendere ancora più apprezzabili questi risultati – ha dichiarato il direttore generale Mario Conti - c’è anche la grande attenzione alla tutela dei conti della società, frutto di una politica di bilancio particolarmente prudente".

La cooperativa è composta da 850 soci e si occupa di offrire servizi ed assistenza alle imprese agricole delle province di Siena e di Arezzo. Opera con 35 agenzie territoriali sulle due province di interesse e ben 12 punti vendita di prodotti alimentari del territorio ed è supportata da un organico di 85 dipendenti.