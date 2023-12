Consiglio comunale. Venerdì si parla di conti e lavori pubblici

E’ stato convocato per venerdì alle 9, il Consiglio comunale di Siena, che si terrà nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo. I lavori inizieranno, da ordine del giorno, con alcune proposte di delibera di consiglio. La prima riguarda l’analisi dell’assetto delle società partecipate, in particolare “Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2022”. Sarà poi la volta del “Documento unico di programmazione 2024/2026” e dell’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026. Il Consiglio affronterà il “Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024” e il bilancio di previsione 2024/2026 della Biblioteca degli Intronati. All’ordine del giorno anche lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione di partecipazione ’Monastero Onlus’ e l’approvazione alle modifiche dello statuto di Intesa Spa.